Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στο Game 3 της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν και τον Πέδρο Μαρτίνεθ να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση και τελικά να αποβάλλονται από τους διαιτητές.

Η ένταση ξεκίνησε περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όταν, με το σκορ στο 56-67 υπέρ των φιλοξενούμενων, μία φάση μετά από τρίποντο του Ρογκαβόπουλου προκάλεσε διαμαρτυρίες. Ο Έλληνας παίκτης διεκδίκησε το ριμπάουντ, όμως οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ υπέρ του Μπράνκου Μπαντιό, κάτι που εξόργισε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Αταμάν αντέδρασε έντονα, ενώ την ίδια στιγμή ο Πέδρο Μαρτίνεθ πλησίασε τη γραμματεία εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να ακολουθεί λεκτική σύγκρουση μεταξύ των δύο προπονητών.

Τελικά, αμφότεροι αποβλήθηκαν από τους διαιτητές και αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια, με τον Αταμάν να αποθεώνεται από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κατά την έξοδό του από το παρκέ.