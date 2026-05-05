Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό και «σφράγισε» την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη σειρά με εμφατικό 3-0, πετυχαίνοντας δύο νίκες στο ΣΕΦ και μία εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε εμφανώς ικανοποιημένος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους παίκτες και τον οργανισμό για την προσπάθεια και τη συνέπεια που δείχνουν σε υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της σταθερής παρουσίας της ομάδας στις κορυφαίες θέσεις της EuroLeague, κάνοντας ειδική αναφορά στο επίτευγμα της πέμπτης συνεχόμενης συμμετοχής σε Final Four.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η προσέγγιση δεν αλλάζει, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με τη λογική «ένα παιχνίδι τη φορά», έχοντας ήδη στρέψει την προσοχή του στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρόκριση:

«Είμαστε ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς και στον οργανισμό. Ήταν το δεύτερο μέρος της EuroLeague, το πρώτο είναι η κανονική περίοδος, το δεύτερο τα playoffs και το τρίτο είναι το Final Four. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι συνεχόμενα στις 4 καλύτερες ομάδες. Δύο παιχνίδια έμειναν, ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό. Η Μονακό ήταν πάντα όσο ανταγωνιστική μπορούσε με το μικρό ρόστερ που είχαν, έχουν τον σεβασμό μου».

Για το αν πιστεύει πως θα κατακτήσει τη EuroLeague:

«Δεν θα αλλάξουμε την νοοτροπία μας, ένα παιχνίδι τη φορά. Πρώτα είναι ο ημιτελικός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ή τη Ζάλγκιρις, θα προετοιμάσουμε αυτό το ματς, τι θα γίνει μετά και στο μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Πιστεύω ήμασταν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και μας αξίζει να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο και πήραμε την πρόκριση με 3 νίκες και είμαστε θετικοί για την ομάδα μας».