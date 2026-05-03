Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ επέλεξε στο βασικό σχήμα των Πράσινων τον Έρικ Πάλμερ – Μπράουν. Ο Αμερικανός στόπερ επιστρέφει στη δράση μετά από δύο μήνες απουσίας.

Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα βρεθούν οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ – Μπράουν, στη μεσαία γραμμή οι Καλάμπρια (δεξιά), Κοντούρης, Τσέριν, Κυριακόπουλος, ενώ οι Αντίνο και Ταμπόρδα θα παίξουν πίσω από τον Ανδρέα Τετέι.