Το Final 4 της Elite League ολοκληρώθηκε με τον Βίκο Ιωαννίνων να παίρνει τη νίκη απέναντι στον Παπάγο με 87-72 και να εξασφαλίζει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στη Stoiximan GBL, σε μια ιστορική επιτυχία

Ο Μαστρογιαννόπουλος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν ο Άντερσον με 19 και ο Γράβας με 13. Από την πλευρά του Παπάγου, ο Άντερτον είχε 14 πόντους, ο Μαλέλης 13 και ο Καραμαλέγκος 12.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία στο σκορ, καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στα πρώτα λεπτά. Ο Παπάγος στηρίχθηκε κυρίως στον Άντερτον, ενώ ο Βίκος βρήκε ρυθμό μέσα από τους Άντερσον και Μαστρογιαννόπουλο, παίρνοντας προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-16).

Στη συνέχεια οι Ηπειρώτες ανέβασαν τη διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια στο +10 (44-34). Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παπάγος προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε προσωρινά, όμως στο φινάλε ο Βίκος επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του και «καθάρισε» το ματς, φτάνοντας στο τελικό 87-72 και στην άνοδο.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 87-72.

Παπάγος (Καρακώστας): Δήμου 3, Μπιλάλης 8 (9 ασίστ), Άντερτον 16 (5/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μερμίγκης 4, Δενδρινός 1, Μαλέλης 13 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σκούρτης, Ντιμανότσι 6 (11 ριμπάουντ), Ματσάγγος 7, Καραμαλέγκος 14 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Χουγκάζ (5 ριμπάουντ)

Βίκος Ιωαννίνων (Γιαπλές): Τζόουνς 5 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γεωργίου 3, Άντερσον 21 (6/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γράβας 13 (2/2 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Διαμαντάκος 7 (2/2 δίποντα), Καμπερίδης 9 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Τσούκας 4, Αρνόκουρος 4 (6 ριμπάουντ), Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 21 (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα)