Τέλος στην εσωστρέφεια θέλησε να βάλει ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, λίγες ημέρες πριν από το καθοριστικό παιχνίδι με την Άστον Βίλα για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε υποβιβαστεί ακόμη», επιχειρώντας να κρατήσει ζωντανή την πίστη στην ομάδα του.

Η Τότεναμ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς καταλαμβάνει την 18η θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς και απέχει μόλις δύο από τη ζώνη παραμονής, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σας παρακολούθησα στην τηλεόραση! Δεν έχω διάθεση αντιπαράθεσης.

Άκουσα τη φράση: Είναι αδύνατο να μείνουμε ξύπνιοι! Γιατί κλαίμε; Υποβιβαστήκαμε; Όχι ακόμη», ήταν τα λόγια του 46χρονου προπονητή.