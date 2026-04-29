Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε στην «καυτή» έδρα της Μπιλμπάο, με τους Βάσκους να νικούν 89-74 και να κατακτούν για δεύτερη σερί χρονιά το FIBA Europe Cup, στερώντας το όνειρο από τον «δικέφαλο». Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο (43-41) και έδειχναν ικανοί να προστατέψουν το +6 που είχαν «προίκα» από το Παλατάκι, όμως η ισπανική ομάδα ήταν ασταμάτητη στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε πολύ τη διαφορά και έφτασε στην ανατροπή και το τρόπαιο, με τον ΠΑΟΚ να παθαίνει black-out σε αυτό το διάστημα.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι ήρθε από τον Μουρ (0-2), με τον Χλίνασον να απαντάει από κοντά για το 2-2. Ταϊρί και Μπέβερλι ανέβασαν τη διαφορά (2-7) με λέι απ και τρίποντο, αντίστοιχα, με τους Νορμάντας και Χίλιαρντ να μειώνουν σε 6-9. Ο παθιασμένος Ομορούγι ανανέωσε μία επίθεση και ευστόχησε σε δύο βολές (6-11), με τον Πέτρασεκ να απαντάει με τρίποντο για το 9-11. Ο Ταϊρί βρήκε στόχο σε μακρινό σουτ (9-14), πριν ο Πάντζαρ μειώσει με πέντε σερί προσωπικούς πόντους σε 14-16. Ο Κόνιαρης έδωσε λύση από τη γραμμή (14-18), με τον Πάντζαρ να φέρνει τους γηπεδούχους στον πόντο (17-18). Ο Ντίμσα αντέδρασε με πολύ δύσκολο τρίποντο, ενώ ο Άλεν έγραψε στο τρανζίσιον το 17-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 19-23 με δύο βολές του Πάντζαρ.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Χλίνασον με συνεχόμενους πόντους έφερε ξανά τους Βάσκους σε απόσταση βολής (23-25). Ο Νορμάντας με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι ισοφάρισε (25-25), με τους Μέλβιν και Φρέι να γράφουν το 27-27. Ο Μουρ με φόλοου έβαλε ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ (27-29), πριν ο Άλεν βάλει εντυπωσιακό καλάθι για το 27-31. Ο Χίλιαρντ ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (32-33), με τον Νορμάντας να βάζει μπροστά την Μπιλμπάο για πρώτη φορά με δικό του μακρινό σουτ (35-34). Ο Ντίμσα ανέκτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους με τρίποντο (37-39), όμως ο Γιαβόρσκι απάντησε αμέσως για το 40-39. Ο Νορμάντας πήγε στο καλάθι και σκόραρε (42-39), με τον Μπέβερλι να δίνει ανάσα στον ΠΑΟΚ για το 42-41. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 43-41 με μία βολή του Πάντζαρ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τρίποντο του Χίλιαρντ για το μεγαλύτερο μέχρι τότε προβάδισμα της Μπιλμπάο (46-41). Ταϊρί και Ντίμσα μείωσαν για τον ΠΑΟΚ (47-46), με ένα λέι απ του Φρέι να γράφει το 49-46. Ο Ντίμσα συνέχισε να εκτελεί ασταμάτητα (49-49), όμως οι Βάσκοι έβαλαν… εξάποντο με Πέτρασεκ και Χίλιαρντ, καθώς οι Θεσσαλονικείς απέτυχαν να ελέγξουν το αμυντικό ριμπάουντ μετά από χαμένη βολή των γηπεδούχων. Ο Μπέβερλι έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ (55-51), με τον Χίλιαρντ να πηγαίνει στη γραμμή και να γράφει το 57-51. Ο Μουρ έμεινε στο παρκέ με τρία φάουλ και σκόραρε με εντυπωσιακή ενέργεια (57-53), όμως ο Νορμάντας ολομόναχος έγραψε το 60-53. Ο Πέτρασεκ με γκολ φάουλ έκανε διψήφια τη διαφορά (63-53), ενώ ο Χλίνασον συνέχισε το σερί των γηπεδούχων με λέι απ για το 65-53. Ο Πάντζαρ με 1/2 βολές διαμόρφωσε το +13 για την Μπιλμπάο (68-55), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 70-57.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Φρέι έβαλε συνεχόμενους πόντους και ανέβασε τη διαφορά στο 74-57. Το προβάδισμα της Μπιλμπάο ξέφυγε με τρίποντο του Πέτρασεκ (77-57), με τον Ταϊρί να δίνει λύση μετά από ώρα με μακρινό σουτ, μειώνοντας σε 80-61. Ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό τον ΠΑΟΚ με βολές (80-63), πριν ο Μουρ κάνει 1/2 για το 80-64. Ο Άλεν έβαλε σημαντικό τρίποντο (82-67), με τους Χίλιαρντ και Ταϊρί να ανταλλάζουν καλάθια για το 84-69. Από εκεί και πέρα, ο «δικέφαλος του βορρά» δεν είχε αντίδραση, με την Μπιλμπάο να κατακτά για δεύτερη σερί φορά το τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74.