Η κινεζική AUDI παρουσιάζει το δεύτερο μοντέλο της, το πρώτο SUV όντας η ναυαρχίδα της γκάμας. Το νέο E7X φέρει τεχνολογία αιχμής και δύναμη 680 ίππων στην κορυφαία έκδοση.

Πατάει στην Προηγμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα (ADP) 800V και χρησιμοποιεί μπαταρίες CATL, με χωρητικότητα 100 kWh ή 109,3 kWh.

Η E7X προσφέρει αυτονομία που κυμαίνεται μεταξύ 615 χλμ. και 751 χλμ. (πάντα στον κινεζικό κύκλο CLTC), με τη βασική έκδοση να κινείται από ηλεκτροκινητήρα 408 ίππων στον πίσω άξονα και την κορυφαία από διπλά μοτέρ (ένα εμπρός-ένα πίσω), συνολικής ισχύος 680 ίππων.

«Η Audi βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στη σημαντική κινεζική αγορά. Το 2026, εγκαινιάζουμε το επόμενο κεφάλαιο της μεγαλύτερης προϊοντικής πρωτοβουλίας στην ιστορία της Audi στην Κίνα, με μια βελτιωμένη στρατηγική, δύο μάρκες και πολλά νέα τοπικά μοντέλα», λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner.