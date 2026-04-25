Ο Βόλος έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς τελικού, με το Πανθεσσαλικό Στάδιο να αρχίζει ήδη να «γεμίζει» από φιλάθλους του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 20:30.

Από νωρίς το απόγευμα και συγκεκριμένα γύρω στις 17:00, οι οργανωμένοι αλλά και μεμονωμένοι φίλοι των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους γύρω από το γήπεδο. Με σημαίες, κασκόλ και πολλά συνθήματα, έδωσαν από νωρίς τον ρυθμό για τη μεγάλη βραδιά που ακολουθεί.

Η προσέλευση γινόταν σταδιακά με αυξανόμενο ρυθμό, καθώς πολλοί φίλαθλοι κατέφθασαν με πούλμαν που έχουν οργανώσει οι συνδέσμοι, μετατρέποντας την περιοχή γύρω από το στάδιο σε μια συνεχώς κινούμενη «ασπρόμαυρη» πορεία.

Το Πανθεσσαλικό ετοιμάζεται να γεμίσει, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα συνεχίζεται και η ατμόσφαιρα «ζεσταίνεται» λεπτό με το λεπτό για τη μεγάλη γιορτή.