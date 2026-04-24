Η Μαριέλλα Φασούλα συνεχίζει να γράφει τη δική της εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του EuroCup Women, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της σεζόν.

Η Ελληνίδα σέντερ αγωνιζόμενη στην Μπεσίκτας πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 μονάδες αξιολόγησης κατά μέσο όρο, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της ομάδας της.

Μαζί της στην καλύτερη πεντάδα βρέθηκαν οι Ματέα Τάντιτς (Ζεγκλέμπιε), Μπλάνκα Μιγιάν (Μπάξι), Φρίντα Μπούνερ (Εστουδιάντες) και Χαντίγια Κέιβ (Αβενίδα), συνθέτοντας ένα υψηλού επιπέδου σύνολο της διοργάνωσης.

Η φετινή της πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το εξωτερικό, με τη Φασούλα να έχει ήδη κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, υπογράφοντας rookie συμβόλαιο με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ, όπου θα διεκδικήσει θέση στο WNBA.

