Σπουδαία επιτυχία για τη Μαρία Πρεβολαράκη. Η ΕΛληνίδα πρωταθλήτρια της Πάλης κατέκτησε τη 2η θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Πάλης στα Τίρανα.

Αν και έφτασε με εντυπωσιακό τρόπο έως τον τελικό, γνώρισε την ήττα από την ουκρανή Γιεφρέμοβα. Η πιο πετυχημένη Ελληνίδα αθλήτρια σήκωσε ξανά τη χώρα μας στα ύψη, αν και δεν κατάφερε να επαναλάβει τον περσινό άθλο.

Στον τελικό των 53κ. η Πρεβολαράκη ήταν και πάλι συγκλονιστική, ηττήθηκε, όμως, στα σημεία από τη μεγάλη αντίπαλό της. Φυσικά της αξίζουν συγχαρητήρια για τη διαχρονική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θυμόμαστε τη μεγάλη πρόκριση που έκανε στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.