Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τζιανλούκα Φέστα, μόλις μία ημέρα μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Σάββα Παντελίδη.

Ο Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με στόχο να οδηγήσει την ΑΕΛ μέσα από τη διαδικασία των Play-Out της Stoiximan Super League και να τη βάλει ξανά σε τροχιά επιτυχιών.

Ο Φέστα επιστρέφει για τρίτη φορά στον πάγκο των «βυσσινί», έχοντας προηγούμενες θητείες τις σεζόν 2018-19 και 2020-21, γεγονός που δείχνει πως γνωρίζει καλά το περιβάλλον της ομάδας και τις απαιτήσεις της.

Ο 57χρονος προπονητής πιάνει άμεσα δουλειά, καθώς βρέθηκε ήδη στην προπόνηση της ομάδας, ενώ στο πλευρό του θα έχει τους συνεργάτες του, οι οποίοι αποτελούν το νέο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΛ.

Η διοίκηση της ομάδας τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας πως στόχος είναι η αγωνιστική σταθερότητα και η παραμονή σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας στο φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας.

Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή

Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής

Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».