Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και την πίεση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφού είχαν ήδη δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί και άλλους ποδοσφαιριστές, άνοιξαν το σκορ στο 33ο λεπτό με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Η φάση ξεκίνησε από σοβαρό λάθος του Γεντβάι, ο οποίος επιχείρησε επιστροφή της μπάλας προς τα πίσω ενώ υπήρχαν αντίπαλοι σε κοντινή απόσταση. Ο Ζέλσον έκλεψε την κατοχή και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού για το 0-1.

