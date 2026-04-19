Το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο βάφτηκε κόκκινο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 2-0 του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League και να παραμένει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες τους.

Άνοιξαν το σκορ στο 33’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ροντινέι διαμόρφωσε το 0-2, βάζοντας γερά θεμέλια νίκης.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Ολυμπιακού διαχειρίστηκε σωστά τον ρυθμό του αγώνα, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, φτάνοντας σε ένα σημαντικό «διπλό».

Τα highlights του αγώνα