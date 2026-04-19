Ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης έδωσε το «παρών» σε αγώνα του Παναθηναϊκού, επιλέγοντας το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη γηπεδική… επανεμφάνιση του.

Η παρουσία του πρώην μεγαλομετόχου της ΠΑΕ δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, καθώς και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», Βέλιμιρ Ζάετς.

Ο τελευταίος ταξίδεψε από την Κροατία ειδικά για το ντέρμπι, έχοντας μάλιστα  παρακολουθήσει και την αναμέτρηση μπάσκετ του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αναντολού Εφές.

