Στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου βρίσκεται η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ για αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ, μετά το πρώτο γκολ που σημειώθηκε με βάση τη νέα, πειραματική εκδοχή του. Στην αναμέτρηση της Pacific FC με τη Halifax Wanderers, ο Αλεχάντρο Ντίαζ βρήκε δίχτυα σε φάση που, υπό τις παραδοσιακές οδηγίες, θα είχε ακυρωθεί.

Η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο κρίνεται η θέση του επιθετικού. Με τον ισχύοντα κανονισμό, ένας παίκτης θεωρείται οφσάιντ αν οποιοδήποτε σημείο του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Αντίθετα, με την πρόταση του Βενγκέρ, ο επιθετικός λογίζεται σε κανονική θέση εφόσον οποιοδήποτε μέρος του σώματός του είναι στην ίδια ευθεία με τον αμυντικό – ακόμη κι αν το υπόλοιπο σώμα του προεξέχει.

Με απλά λόγια, για να δοθεί οφσάιντ θα πρέπει πλέον να υπάρχει ξεκάθαρη απόσταση («daylight») ανάμεσα στον επιθετικό και τον τελευταίο αμυντικό. Αν δεν υπάρχει αυτό το «κενό», τότε η φάση συνεχίζεται κανονικά. Στη φάση του γκολ, ο Ντίαζ εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του τερματοφύλακα και, παρότι φαινόταν εκτεθειμένος, καλυπτόταν οριακά με βάση το νέο πλαίσιο.

First ever goal from Wenger’s ‘Daylight’ rule being trialed in the Canadian Premier League. Interesting one. Video courtesy of OneSoccer/Canadian Premier League. pic.twitter.com/MeXNft04JJ — Simon Evans (@sgevans) April 18, 2026

Η δοκιμή του κανονισμού πραγματοποιείται στη Canadian Premier League, σε συνεργασία με τη FIFA, με στόχο να περιοριστούν οι οριακές αποφάσεις του VAR και να ενισχυθεί το επιθετικό παιχνίδι. Ωστόσο, η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί θεωρούν πως δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στους επιθετικούς.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα αξιολογηθούν από την International Football Association Board στο τέλος της σεζόν, με το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ευρύτερα τα επόμενα χρόνια, εφόσον κριθεί επιτυχημένο.