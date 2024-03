Το ποδόσφαιρο δεν αποκλείεται να αλλάξει μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς η IFAB ενέκρινε την πρωτοποριακή ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ για το νέο οφσάιντ και την πιθανή αλλαγή του κανονισμού, σε μία απόφαση που μπορεί να αποτελέσει σταθμό στο άθλημα.

Συγκεκριμένα, η IFAB μετά από πολλές συζητήσεις και συναντήσεις που έγιναν αποφάσισε να εγκριθεί η δοκιμή της πρωτόγνωρης ιδέας του Αρσέν Βενγκέρ, αναφορικά με τον κανονισμό του οφσάιντ!

Στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου συμφωνήθηκε από τους αρμόδιους να συνεχιστεί η έρευνα που αφορά την ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ με τον κανονισμό του οφσάιντ, με δοκιμές σε πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου.

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός της Άρσεναλ είχε προτείνει πριν από μερικούς μήνες την προσαρμογή του κανονισμού, ώστε ο επιτιθέμενος να λογίζεται σε θέση οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο ή την μπάλα.

Πρόκειται για μια αλλαγή η οποία βοηθάει τους επιθετικούς, καθώς με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν εκατοστά που μπορούν να αποδειχθούν καταλυτικά στις οριακές φάσεις και αναμφίβολα φέρνει σε δύσκολη θέση τους αμυνόμενους. Η IFAB θα συνεχίσει πιο εντατικά τις δοκιμές, ενώ ήδη έχει γνωστοποιήσει ότι έχει εφαρμοστεί σε παιχνίδια της κατηγορίας Κ18 στην Ιταλία.

IFAB have approved further trials of a new offside rule (according to the IFAB March 2 2024 news release).

This will be the 3rd year of the offside trial. pic.twitter.com/dODqzqNf2o

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 19, 2024