Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο, επικρατώντας 2-0 του Παναθηναϊκού, σε μια εμφάνιση με ένταση, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και συνεχίζουν να διεκδικούν τις πιθανότητές τους στη «μάχη» του τίτλου, ενώ παράλληλα άνοιξαν τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ, αποκτώντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στην κάμερα της Cosmote TV, τονίζοντας το κλειδί της νίκης και δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τη συνέχεια των playoffs.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ

Για το που κρίθηκε το παιχνίδι: «Σκοράραμε στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε και αυτό ήταν το σημαντικό. Ιδιαίτερα το χρονικό σημείο του δεύτερου γκολ, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο ήταν πολύ σημαντικό και μας έδωσε ψυχολογία».

Για το αν αυτή η νίκη ήταν μια δήλωσε ενόψει συνέχειας: «Το ζητούμενο σήμερα ήταν να πάρουμε τη νίκη και αυτό κάναμε, ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ και είχαμε εμείς την πίεση.

Είναι δύσκολο να ανατρέψουμε την κατάσταση σε τέσσερα ματς, αλλά νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο».

Για το γεγονός ότι είχε βρεθεί με την «πλάτη στον τοίχο» στο Champions League και επέστρεψε και κατά πόσο μπορεί να το πετύχει και στο πρωτάθλημα: «Έτσι είναι πάντα ο Ολυμπιακός.

Έχει μάθει να παλεύει κάθε παιχνίδι σε κάθε συνθήκη και όταν χρειάζεται δείχνει την κλάση και τις δυνατότητες του. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για το πρωτάθλημα».