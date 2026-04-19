Η ΑΕΚ συνέχισε με εμφατικό τρόπο την πορεία της στα playoffs της Stoiximan Super League, επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πετυχαίνοντας τη δεύτερη διαδοχική της νίκη. Η «Ένωση» κυριάρχησε στο ντέρμπι και διατηρείται σε τροχιά τίτλου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, αποθεώνοντάς τους μπροστά στην κάμερα της COSMOTE TV. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η εμφάνιση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι προηγήθηκε η μεγάλη ένταση και ο αποκλεισμός από τη Ράγιο Βαγεκάνο, υπογραμμίζοντας τη νοοτροπία και την αντίδραση της ομάδας του.

«Την ενέργεια τη βρήκαμε από την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος μας. Θα είμαι πολύ σύντομος σήμερα. Οι παίκτες μου ήταν εντυπωσιακοί, όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για την εμφάνιση.

Τους δίνω τον σεβασμό μου που έπαιξαν έτσι 72 ώρες μετά την υπερπροσπάθεια με τη Βαγεκάνο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει που ο κόσμος φωνάζει το όνομά μου. Ευχαριστώ τον κόσμο, νιώθω υποχρεωμένος. Η έμφασή μας πρέπει να είναι στην ομάδα, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν», είπε αναλυτικά.