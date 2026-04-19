Σε ένα ντέρμπι τίτλου που τα είχε όλα, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ και μπήκε για τα καλά σε θέση οδηγού για την κορυφή της Premier League. Οι «πολίτες» μείωσαν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, έχοντας και ματς λιγότερο, βάζοντας τεράστια πίεση στους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγήθηκε με τον Σερκί, είδε την Άρσεναλ να ισοφαρίζει άμεσα μετά από λάθος του Ντοναρούμα, όμως βρήκε τη λύση στο 65’ με τον Χάαλαντ.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε πιο δυνατά και απείλησε από νωρίς, με τον Ράγια να καθυστερεί να διώξει την μπάλα στο 3’ και τον Χάαλαντ να μην προλαβαίνει να μπει στην φάση για λίγο. Στο επόμενο λεπτό, το σουτ του Σερκί κατέληξε στο δοκάρι μετά από κόντρα.

Το 1-0 ήρθε στο 16’, με τον Σερκί να περνά όποιον βρήκε μπροστά του και να σκοράρει εντυπωσιακά. Ωστόσο, η Άρσεναλ απάντησε άμεσα, καθώς στο 18’ ο Ντοναρούμα έκανε σοβαρό λάθος και ο Χάβερτς το εκμεταλλεύτηκε για το 1-1. Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Σίτι μπήκε ξανά δυνατά και είχε δοκάρι με τον Χάαλαντ στο 48’, ενώ λίγο αργότερα ο Ντοκού δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση. Η Άρσεναλ ανέβασε στροφές και στο 60’ έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Ντοναρούμα να σταματά τον Χάβερτς και την άμυνα να κόβει τον Μαρτινέλι. Ένα λεπτό μετά, το σουτ του Έζε σταμάτησε στο δοκάρι.

Τελικά, στο 65’ η Σίτι βρήκε το γκολ της νίκης, με τον Χάαλαντ να σκοράρει μετά από ωραία συνεργασία και να κάνει το 2-1. Οι «κανονιέρηδες» πίεσαν μέχρι το τέλος, είχαν δοκάρι με τον Γκάμπριελ στο 73’ και μια τελευταία ευκαιρία με τον Χάβερτς στο 90’, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι (88’ Γκονθάλεθ), Μπερνάρντο Σίλβα, Τσερκί (85’ Φόντεν), Σεμένιο (90+6′ Ακέ), Ντοκού (88’ Σαβίνιο), Χάαλαντ.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Μοσκέρα (74’ Γουάιτ), Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμένδι (85’ Γκιόκερες), Έζε (74’ Τροσάρ), Έντεγκααρντ, Μαντουέκε (46’ Μαρτινέλι), Χάβερτς.

Η βαθμολογία της Premier League