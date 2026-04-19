Προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά», στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αναγνώρισε την ανωτερότητα της ΑΕΚ, τονίζοντας πως η αντίπαλος παρουσιάστηκε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ένταση στο παιχνίδι της.

Παράλληλα, στάθηκε στις σημαντικές απουσίες που είχε να διαχειριστεί η ομάδα του, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες επιλογές ήταν περιορισμένες, κάτι που επηρέασε την εικόνα και τη συνολική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός άφησε να εννοηθεί πως οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να παρουσιαστεί στο επίπεδο που θα ήθελε σε ένα τόσο απαιτητικό ματς.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λουτσέσκου

Αν οι επιλογές του δεν δικαίωσαν την προσπάθεια:

«Δεν θα σχολιάσω τις επιλογές. Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές. Ο Μιχαηλίδης ήρθε με το ζόρι στην προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Ζίβκοβιτς και ο Μεϊτέ είχαν μία μακρά περίοδο εκτός και είχαν κάνει μόλις δύο προπονήσεις. Οι επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες.

Η ΑΕΚ είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια. Κέρδισε δεύτερες μπάλες, πάλεψε στον αγωνιστικό χώρο.

Εμείς είχαμε έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν είχαμε την απαραίτητη ενέργεια από το ξεκίνημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό παιχνίδι. Έχει να κάνει με μία μακρά περίοδο δύο μηνών με δύσκολες καταστάσεις.

Είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα όπως τη δική μας να παίξει χωρίς πέντε, έξι κομβικούς παίκτες. Αυτά κρίνουν το σημερινό παιχνίδι».

Σε ερώτηση αν ο ΠΑΟΚ άφησε μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος με την ήττα αυτή ο Ρουμάνος απάντησε: