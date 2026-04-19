Βαρύ ήταν το κλίμα στη Λεωφόρο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 2-0 από τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Η εικόνα των «πράσινων» προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να αποδοκιμάζουν δυναμικά τόσο τους ποδοσφαιριστές όσο και τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν τη στιγμή που οι παίκτες κατευθύνθηκαν προς τη θύρα των οργανωμένων, με τις αποδοκιμασίες να γίνονται ακόμη πιο έντονες, εκφράζοντας την απογοήτευση για τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Το αποτέλεσμα και η εμφάνιση δημιουργούν πίεση στο εσωτερικό του συλλόγου, με την ατμόσφαιρα να παραμένει τεταμένη ενόψει της συνέχειας των playoffs.