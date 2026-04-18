Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων και ρυθμό από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, Τότεναμ και Μπράιτον αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την Premier League, σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα: γκολ, δοκάρια, ανατροπές και δραματικό φινάλε στις καθυστερήσεις.

Πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και την πρώτη μεγάλη στιγμή να έρχεται στο 21ο λεπτό, όταν το σουτ του Σίμονς κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ, ενώ στη συνέχεια ο Κολό Μουανί δεν μπόρεσε να βρει στόχο από κοντινή απόσταση μέσα στην περιοχή. Στο 32’, η Μπράιτον άγγιξε το γκολ, όμως η κεφαλιά του Χίνσελγουντ σταμάτησε στο δοκάρι, μετά από σέντρα του Μίντε και παρέμβαση του Φαν ντε Φεν.

Η Τότεναμ τελικά πήρε προβάδισμα στο 39’, με τον Πόρο να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική σέντρα του Σίμονς και να σκοράρει με κεφαλιά για το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα (41’), οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, όμως ο Φερμπρούχεν και το δοκάρι σταμάτησαν τόσο τον Σίμονς όσο και τον Πόρο. Παρ’ όλα αυτά, η Μπράιτον βρήκε απάντηση στις καθυστερήσεις (45+3’), όταν ο Γκρος σέρβιρε και ο Μιτόμα με δυνατό σουτ στην κίνηση έκανε το 1-1.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη ο ρυθμός δεν έπεσε, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να ψάχνουν το γκολ. Στο 48’ ο Ντάνσο σταμάτησε σωτήρια τον Γουέλμπεκ, ενώ στο 58’ ο Φερμπρούχεν είπε «όχι» σε δυνατό σουτ του Παλίνια. Η Τότεναμ ανέκτησε το προβάδισμα στο 77’, όταν ο Σίμονς εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-1.

Παρά την πίεση για τη νίκη, το φινάλε ήταν δραματικό. Στο 90+3’ ο Καντίογλου έχασε μεγάλη ευκαιρία, όμως δύο λεπτά αργότερα (90+5’) η Μπράιτον τιμώρησε το λάθος της άμυνας: ο Φαν Χέκε έκλεψε, έδωσε στον Ρούτε και εκείνος με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Στο 90+8’ ο Γκρέι είχε την τελευταία φάση, αλλά ο Φερμπρούχεν κράτησε τον βαθμό για τους φιλοξενούμενους.

Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ 1-2

Η Μπόρνμουθ πήρε μεγάλο «διπλό» μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», επικρατώντας με 2-1 της Νιούκαστλ για την 33η αγωνιστική της Premier League και μπήκε ξανά δυναμικά στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αφήνοντας παράλληλα σε δύσκολη θέση τους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Αντόνι Ιραόλα άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό με τον Ταβερνιέ, σε ένα πρώτο μέρος όπου έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες της. Η Νιούκαστλ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να βρει την ισοφάριση στο 65’ με τον Οσούλα, ξαναβάζοντας το παιχνίδι σε ισορροπία.

Ωστόσο, οι «τσέρις» δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 85ο λεπτό ο Τρουφέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και χάρισε τη σπουδαία νίκη στην Μπόρνμουθ, η οποία πανηγύρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της βαθμολογίας.

Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0

Σε μια αναμέτρηση με περιορισμένες καλές στιγμές, Μπρέντφορντ και Φούλαμ έμειναν στο 0-0 για την 33η αγωνιστική της Premier League, με το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει μάλλον ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που έδειξαν πιο απειλητικοί.

Η Φούλαμ είχε περισσότερη κατοχή μπάλας, ωστόσο η Μπρέντφορντ δημιούργησε τις πιο αξιόλογες ευκαιρίες. Ο Τιάγκο δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο Λιούις-Πότερ αστόχησε από ευνοϊκή θέση.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Ουαταρά να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο Ντάμσγκααρντ έχασε σημαντική ευκαιρία, παρότι βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή. Από την άλλη, η Φούλαμ απείλησε ελάχιστα, με τον Γουίλσον να μην καταφέρνει να εκμεταλλευτεί μία από τις λιγοστές της στιγμές.

Στα τελευταία λεπτά, ο Λένο κράτησε όρθια τη Φούλαμ με καθοριστικές αποκρούσεις, μεταξύ των οποίων και μία σε κοντινή προσπάθεια του Ουαταρά. Έτσι, το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Μπρέντφορντ να παραμένει στην 7η θέση και τη Φούλαμ στη 12η, πέντε «στροφές» πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

