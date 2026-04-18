Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικο σε ΕΟΚ, η ΟΔΚΕ και ΚΕΔ το οποίο κοινοποιείται και στους Γ. Βρούτση και Γ. Μαυρωτά για το σκηνικό με τον διαιτητή Νώντα Χριστινάκη σε εργασιακό πρωτάθλημα.

Πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανιά, ο διαιτητής Νώντας Χριστινάκης ήταν παίκτης σε ομάδα και εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή του αγώνα καθώς φέρεται να χτύπησε παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατήγγειλε ότι δεν έχει κινηθεί κάποια πειθαρχική διαδικασία για το εν λόγω περιστατικό και προχώρησε σε εξώδικο στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΚ, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ) ζητώντας να γίνει άμεσα, όπως επίσης και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Δείτε στο βίντεο και στο 44’40” το συμβάν