Με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον διεξάγεται η αναμέτρηση της Stoiximan GBL, όπου το Μαρούσι υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου για την 25η αγωνιστική.

Το παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά συγκέντρωσε αρκετά «πράσινα» βλέμματα, καθώς στις εξέδρες βρέθηκαν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μαζί με τον πρώην διεθνή Γιάννη Αθηναίου, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν και ο επίσης άσος του Παναθηναϊκός Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς και ο Νίκος Οικονόμου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο παιχνίδι.

Ιδιαίτερο στοιχείο της αναμέτρησης παραμένει και το οικογενειακό «χρώμα», αφού στο Μαρούσι αγωνίζεται ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, ενώ στον Κολοσσό βρίσκεται ο αδερφός του, Αλέξανδρος, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στο ματς πέρα από τη βαθμολογική του σημασία.