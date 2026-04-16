Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (15/04), αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντίστοιχα.

Οι Βαυαροί, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη για καιρό, επικράτησαν με 4-3 μέσα στην έδρα τους απέναντι στους «μερένγκες», σε μια αναμέτρηση γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από την άλλη, η Άρσεναλ, παρότι έμεινε στο 0-0 με τη Σπόρτινγκ, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, καθώς είχε ήδη «χτίσει» ισχυρό προβάδισμα από τη νίκη της στον πρώτο αγώνα στην Πορτογαλία, εξασφαλίζοντας έτσι άνετα την πρόκριση στα ημιτελικά.

Δείτε τα highlights

 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα