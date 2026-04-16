Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (15/04), αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντίστοιχα.

Οι Βαυαροί, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη για καιρό, επικράτησαν με 4-3 μέσα στην έδρα τους απέναντι στους «μερένγκες», σε μια αναμέτρηση γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από την άλλη, η Άρσεναλ, παρότι έμεινε στο 0-0 με τη Σπόρτινγκ, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, καθώς είχε ήδη «χτίσει» ισχυρό προβάδισμα από τη νίκη της στον πρώτο αγώνα στην Πορτογαλία, εξασφαλίζοντας έτσι άνετα την πρόκριση στα ημιτελικά.

