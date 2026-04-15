Το PAOK Sports Arena ετοιμάζεται να φορέσει τα… γιορτινά του για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, σε ένα ματς που αναμένεται να διεξαχθεί σε γεμάτες εξέδρες και με ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Το κλειστό της Πυλαίας προβλέπεται να «ζήσει» δυνατές στιγμές, με τον κόσμο να δίνει έντονο παλμό σε ένα μπασκετικό απόγευμα γεμάτο ένταση και συναίσθημα.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν ήδη φροντίσει για το επετειακό κλίμα, καθώς το νέο σήμα για τα 100 χρόνια του συλλόγου κοσμεί χιλιάδες σημαίες που έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις των φιλάθλων, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα ενόψει του τζάμπολ.

Παράλληλα, το σκηνικό θα συμπληρώσουν σύγχρονα φωτορυθμικά και συστήματα λέιζερ, που θα δώσουν ένα ξεχωριστό σόου πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι «ασπρόμαυροι» παρουσίασαν το σχετικό υλικό μέσα από ανάρτησή τους, αποκαλύπτοντας μέρος της προετοιμασίας για τη μεγάλη βραδιά.