Η Wall Street κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν αισιοδοξία για πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,59%. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 72 μονάδες ή 0,15%, περιορίζοντας τα συνολικά κέρδη της συνεδρίασης.

Αν διατηρηθεί η θετική τάση, ο S&P 500 θα συμπληρώσει τη δέκατη ανοδική συνεδρία στις τελευταίες έντεκα, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq θα καταγράψει σερί έντεκα συνεχόμενων ανόδων.

Αισιοδοξία για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από έντονη ανοδική πορεία στη Wall Street, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο S&P 500, που ανέκαμψε πλήρως από τις απώλειες της Δευτέρας λόγω του πολέμου, έχει πλέον ενισχυθεί κατά 3% μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Nasdaq και ο Dow έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 4% και 1% αντίστοιχα από την αρχή της εβδομάδας, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

«Η αγορά είχε ήδη μειώσει τον κίνδυνο πριν από [τον πόλεμο], αναμένοντας ότι τα πράγματα μπορεί να επιδεινωθούν. Τώρα που αυτό φαίνεται λιγότερο πιθανό, οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά», δηλώνει στο CNBC ο Thomas Martin, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. «Κανείς δεν θέλει να χάσει μια ανοδική αγορά», προσθέτει.

Παρέμβαση Τραμπ και προοπτικές διαπραγματεύσεων

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε περαιτέρω το θετικό κλίμα, δηλώνοντας στο Fox Business ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος» και ότι η Τεχεράνη «θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNBC την Τρίτη, βρίσκεται υπό συζήτηση ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία.

«Θα υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και θα μειώσει τη ρητορική για διακοπή της ροής αγαθών; Η αγορά φαίνεται να πιστεύει πως ναι», σχολιάζει ο Martin.

Η Broadcom στο επίκεντρο

Μεταξύ των πρωταγωνιστών της συνεδρίασης βρέθηκε η Broadcom, η οποία κατέγραψε άνοδο 3%. Η αύξηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας της με τη Meta Platforms στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων chips, αξιοποιώντας την τεχνολογία της εταιρείας.