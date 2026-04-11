Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η χώρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε αυτές είναι οι κόκινες γραμμές της Τεχεράνης:

τα Στενά του Ορμούζ η απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (assets) του Ιράν,

η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων καιμια εκεχειρία που θα επιβληθεί σε όλη την περιοχή, που θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Ειδικότερα, η Τεχεράνη επιδιώκει την αναγνώριση της εξουσίας της επί των Στενών του Ορμούζ, στοχεύοντας στην είσπραξη τελών διέλευσης και στον έλεγχο της πρόσβασης.

Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι «ομάδες Ιρανών ειδικών» συμμετέχουν στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ διέψευσαν νωρίτερα κατηγορηματικά ότι έχουν αποδεχθεί βασικό αίτημα του Ιράν, έπειτα από δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλέστηκε ανώτερη ιρανική πηγή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον φερόταν να έχει συμφωνήσει στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία, διαψεύδοντας με σαφήνεια τον ισχυρισμό και υπογραμμίζοντας πως οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα