Ο Νεϊμάρ μίλησε για τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας από την Κροατία στο Μουντιάλ του 2022, περιγράφοντας το πώς βίωσε εκείνη τη στιγμή με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Βραζιλιάνος σταρ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά, που ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι, ως μια εμπειρία που έμοιαζε με «κηδεία», δείχνοντας το πόσο έντονα τον επηρέασε.

Με το Μουντιάλ του 2026 να πλησιάζει, ο 34χρονος επιθετικός προσπαθεί να διεκδικήσει μια θέση στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, πείθοντας τον Κάρλο Αντσελότι για την αξία του.

Παρότι οι πιθανότητες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές, ο Νεϊμάρ στοχεύει μέσα από τις εμφανίσεις του με τη Σάντος να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει ο μεγάλος του στόχος, καθώς είναι το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που λείπει από την καριέρα του, και εμφανίζεται αποφασισμένος να το κυνηγήσει μέχρι τέλους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νεϊμάρ:

«Μετά τον αγώνα με την Κροατία, ένιωσα σαν να είχα πεθάνει. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα… Αδερφέ, ένιωσα σαν να τελείωσε ο κόσμος. Είδα τα μέλη της οικογένειάς μου να περνούν ένα προς ένα. Ήταν σαν το ”Waling Dead”.

Περνούσαν από δίπλα μου, εντελώς σοβαροί, κοιτάζοντάς με σαν: «Τι διάολο;» Ήταν τρελό.» .Σου ορκίζομαι ότι είδα την κηδεία μου, ορκίζομαι στον Θεό. Καθόμουν στο δωμάτιο και η οικογένεια άρχισε να φτάνει, όλοι με πρησμένα μάτια. Ήρθαν να με χαιρετήσουν και δεν είπαν λέξη.

Καθόμουν εκεί, έμεινα έτσι για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς κανείς να λέει τίποτα, όλοι γύρω μου, απλώς με κοιτούσαν, και σκέφτηκα: «Νιώθω σαν να είμαι μέσα σε ένα φέρετρο».

Με κοίταξαν σαν: «Γαμώτο, τι ζωή είχε. Ήταν καλός άνθρωπος». Μετά από αυτό έφυγα, δεν τα πήγαινα καλά, πήγα να μιλήσω στον Μαρκίνιος και ούτε αυτός ήθελε να δει κανέναν. Ήταν ένα απαίσιο συναίσθημα».