Στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης (Παναγίας των Ξένων) έγινε νωρίς το πρωί η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα. Τηρήθηκε και φέτος το έθιμο του τεχνητού σεισμού με τα φώτα να σβήνουν και τους πιστούς να χτυπούν τα στασίδια, όπως ο σεισμός που σύμφωνα με τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, τα φώτα άναψαν εκ νέου και ο ιερέας πέταξε στους πιστούς βάγια.

Για μία ακόμα φορά εντυπωσίασε και η πρώτη Ανάσταση στην Ευαγγελίστρια της Χίου από τον «ιπτάμενο ιερέα» που πέταξε βάγια στους πιστούς. Το έθιμο της ρίψης φύλλων δάφνης από τον ιερέα προς το εκκλησίασμα είναι μία πράξη που συμβολίζει τον θρίαμβο της ζωής.

«Γκλόρια» στη Ζάκυνθο με χτυπώντας μέταλλα

Στην πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια», στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης με νεαρούς να χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια και τενεκέδες.