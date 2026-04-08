Η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύο αναμετρήσεις.

Αναντολού Εφές – Παρτιζάν 79-72 (65-65 κ.δ): Διέκοψε το σερί των Σέρβων

Σε ματς «θρίλερ» η Εφές κέρδισε με 79-72 την Παρτιζάν στη Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, πέτυχε σπουδαία ανατροπή, καθώς γύρισε από το -13 και στο έξτρα πεντάλεπτο καθάρισε τον αγώνα.

Ο Καρλίκ Τζόουνς ευστόχησε σε δύο βολές, ενώ ο Πουαριέ έκανε το λάθος και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στη παράταση. Εκεί όπου απόλυτη κυρίαρχη ήταν η Τούρκικη ομάδα. Έτσι, το σερί των 6 νικών της ομάδας του Πεναρόγια έλαβε τέλος. Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή του Σέιν Λάρκιν μετά από 5 μήνες απουσίας.

Μονακό – Βιλλερμπάν 81-76 : Αποφασιστική νίκη για τα play-in

Η Μονακό επικράτησε με 81-76 της Βιλερμπάν στο γαλλικό «εμφύλιο» στο «Salle Gaston Medecin» και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Οι «Μονεγάσκοι» είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρά την προσπάθεια των Ανγκόλα και Χάρισον να γυρίσουν «τούμπα» το παιχνίδι, έφτασαν σε σημαντική νίκη. Με αυτή την επικράτηση η ομάδα του Μαρκοισβίλι ανέβηκε σε ρεκόρ 20-16 και παρέμεινε σε «τροχιά» 1οάδας.

Σπουδαίο ματς από τους γηπεδούχους, έκαναν ο Στράζελ με 22 πόντους και Οκόμπο, που γέμισε τη στατιστική του.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε: 95-80

Ζαλγκίρις Κάουνας – Dubai BC : 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί: 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: 102-88

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: 79-93

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου: 80-85

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ: 101-98

Μονακό -Βιλλερμπάν: 81-76

Αναντολού Εφές – Παρτιζάν: 79-72

Η Βαθμολογία μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής