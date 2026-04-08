Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με σαφές μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ που τοποθετούνται δημόσια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι με τα σχόλιά τους μειώνουν το έργο της και υπονομεύουν τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς. Η Ένωση τονίζει ότι οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης έχουν την πλήρη στήριξή της.

Στην ανακοίνωση, η Ένωση υπογραμμίζει πως στηρίζει απερίφραστα τους Έλληνες Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που επιτελούν το καθήκον τους με θεσμική ανεξαρτησία, θάρρος και υψηλό φρόνημα.

Όπως υπενθυμίζει, η ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 4786/2021 ενσωμάτωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Αρχή αυτή λειτουργεί ως ενιαία και ανεξάρτητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ είναι αποκεντρωμένη στα κράτη-μέλη.

Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς, σημειώνει η Ένωση, επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ανάμεσα στους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με αποκλειστικό γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο.

Παράλληλα, η Ένωση προειδοποιεί ότι η αμφισβήτηση της αμεροληψίας των εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηρίωση πλήττει την ανεξαρτησία τους και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, επισημαίνει ότι η δημόσια κριτική πρέπει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου.