Όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Shelly Kittleson που απήχθη στην πρωτεύουσα του Ιράκ. Η Kittleson, η οποία ειδικεύεται σε θέματα Μέσης Ανατολής και έχει μακρά θητεία στην κάλυψη των συγκρούσεων στο Ιράκ και τη Συρία, φέρεται να αγνοείται τις τελευταίες ώρες.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό των απαγωγέων, «ενεργώντας βάσει πληροφοριών και εντατικών επιχειρήσεων στο πεδίο», αφού παρεμπόδισαν ένα όχημα των απαγωγέων που ανατράπηκε καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ένας ύποπτος συνελήφθη και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή κατασχέθηκε, αλλά οι άλλοι παραμένουν ελεύθεροι, ανέφερε η δήλωση.

There are reports that US journalist Shelly Kittleson has been kidnapped in Baghdad, Iraq. She works with BBC, Foreign Policy and Politico. Trying to confirm the news. pic.twitter.com/tY0veqUKRd — Faytuks News (@Faytuks) March 31, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το ειδησεογραφικό πρακτορείο Naia, το οποίο σχετίζεται με τον σιιτικό άξονα στο Ιράκ, μετέδωσε πρώτο την είδηση της απαγωγής της δημοσιογράφου στη Βαγδάτη.

Η είδηση αναπαράχθηκε και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Ynet, επικαλούμενα τις αναφορές από το Ιράκ, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές αρχές ή τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.

Η Shelly Kittleson είναι γνωστή για το ρεπορτάζ της στο πεδίο, έχοντας συνεργαστεί με μέσα όπως το Al-Monitor, το BBC, το Foreign Policy και το Politico. Η δουλειά της επικεντρώνεται συχνά στην πολιτική σκηνή του Ιράκ, τη δράση των ένοπλων ομάδων και τις κοινωνικές επιπτώσεις των συγκρούσεων στην περιοχή.