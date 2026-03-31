Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο νέας, σοβαρής διατάραξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών του στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Πρόκειται για τη σημαντικότερη αναταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού που βιώνουμε μετά την πανδημία Covid και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Κορίν Φλάισερ, διευθύντρια της αλυσίδας εφοδιασμού του WFP, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι περίπου 70.000 τόνοι τροφίμων έχουν ήδη επηρεαστεί, καθώς μέρος του φορτίου παραμένει σε πλοία, ενώ άλλο έχει αποκλειστεί σε εμπορευματοκιβώτια «που βρίσκονται υπό μεταφορά ή έχουν αποκλειστεί σε λιμάνια».

Αν και το WFP δεν χρησιμοποιεί απευθείας τα Στενά του Χορμούζ, αντιμετωπίζει μια «επίδραση ντόμινο» από τις αναταράξεις στη στρατηγικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό. «Όλη η παγκόσμια αλυσίδα της επιμελητείας έχει αποδιοργανωθεί», υπογράμμισε η Φλάισερ.

Η αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι αναταράξεις ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμη και μετά από μια πιθανή σταθεροποίηση, όπως είχε συμβεί και μετά την πανδημία Covid-19.

Αύξηση κόστους και καθυστερήσεις στις μεταφορές

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα καταγράφει σημαντική αύξηση καθυστερήσεων και μεταφορικού κόστους, καθώς πολλοί πλοιοκτήτες αποφεύγουν τη Διώρυγα του Σουέζ. Η παράκαμψη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας μπορεί να επιμηκύνει τα ταξίδια κατά 25 έως 30 ημέρες και να αυξήσει το κόστος μεταφοράς κατά 15-25%, σύμφωνα με τη Φλάισερ.

Για τη μεταφορά τροφίμων από το Πακιστάν προς το Αφγανιστάν, η υπηρεσία χρειάστηκε να σχεδιάσει ένα περίπλοκο χερσαίο δρομολόγιο μέσω της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, λόγω της διαμάχης Αφγανιστάν-Πακιστάν και του πολέμου στο Ιράν. Η εναλλακτική αυτή διαδρομή προσθέτει περίπου 1.000 ευρώ και τρεις εβδομάδες καθυστέρησης ανά τόνο φορτίου.

Σε αρκετές χώρες, οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στα τοπικά μεταφορικά κόστη: στον Λίβανο καταγράφεται αύξηση 45%, ενώ στο Αφγανιστάν το κόστος έχει τριπλασιαστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ανησυχία για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκφράζει φόβους για άμεσο αντίκτυπο στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς. «Αυτοί που μας ανησυχούν δεν είναι εκείνοι που πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων, αλλά εκείνοι που αφιερώνουν ήδη 50-70% των εισοδημάτων τους στα τρόφιμα», τόνισε η Φλάισερ.

Το WFP εκτιμά ότι έως τον Ιούνιο περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να περιέλθουν σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, επιπλέον των 318 εκατομμυρίων που έχουν ήδη πληγεί. Οι προοπτικές για τις τιμές των τροφίμων και τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων παραμένουν ιδιαίτερα δυσοίωνες.