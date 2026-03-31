Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το EuroBasket 2027 κι έμαθε σήμερα (31/3) τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2). Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα είναι αυτές που θα «τσεκάρουν» τα εισιτήριά τους για την τελική φάση.

Δείτε τους ομίλους της Β’ Προκριματικής Φάσης:

Όμιλος Ι

Τουρκία

Μαυροβούνιο

Πολωνία

Ισραήλ

Όμιλος J

Ισπανία

Τσεχία

Κροατία

Βουλγαρία

Όμιλος Κ

Ιταλία

Σλοβενία

Λετονία

Αυστρία

Όμιλος L

Σερβία

Ελλάδα

Σλοβακία

Ολλανδία

Όμιλος M

Γαλλία

Μ. Βρετανία

Ουκρανία

Λουξεμβούργο

Όμιλος Ν

Γερμανία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Δανία