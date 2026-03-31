Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το EuroBasket 2027 κι έμαθε σήμερα (31/3) τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει.
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2). Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα είναι αυτές που θα «τσεκάρουν» τα εισιτήριά τους για την τελική φάση.
Δείτε τους ομίλους της Β’ Προκριματικής Φάσης:
Όμιλος Ι
Τουρκία
Μαυροβούνιο
Πολωνία
Ισραήλ
Όμιλος J
Ισπανία
Τσεχία
Κροατία
Βουλγαρία
Όμιλος Κ
Ιταλία
Σλοβενία
Λετονία
Αυστρία
Όμιλος L
Σερβία
Ελλάδα
Σλοβακία
Ολλανδία
Όμιλος M
Γαλλία
Μ. Βρετανία
Ουκρανία
Λουξεμβούργο
Όμιλος Ν
Γερμανία
Ουγγαρία
Πορτογαλία
Δανία