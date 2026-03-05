Η εθνική Γυναικών της Ισπανίας δεν ταξίδεψε την Πέμπτη (5/3) προς την Τουρκία όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα είχε προγραμματιστεί να πετάξει στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα κατάταξης για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Ουκρανίας το Σάββατο, όμως η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι περιμένοντας την απόφαση της UEFA.

Ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί ή να μεταφερθεί σε άλλη έδρα, αλλά προς το παρόν η κατάσταση εξετάζεται και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, οι Ισπανίδες είχαν επικρατήσει με 3-0 απέναντι στην Ισλανδία