Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Βαραχησίος

Ιωνάς

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε τον 5ο αιώνα και η ζωή της αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πλήρους μεταστροφής. Από μια πορεία αμαρτίας οδηγήθηκε, μέσα από βαθιά μετάνοια, άσκηση και απομόνωση στην έρημο, σε υψηλά επίπεδα πνευματικότητας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Μάρκος ο Επίσκοπος Αρεθουσίων, που ξεχώρισε για τη σταθερότητα και το θάρρος του στην πίστη.

Ο Άγιος Κύριλλος ο Διάκονος και οι συν αυτώ, που μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Οι Άγιοι Ιωνάς, Βαραχήσιος και οι συν αυτοίς Μάρτυρες, που υπέστησαν διωγμούς και θυσιάστηκαν για τον Χριστό.

Ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής, γνωστός για το θεολογικό και πνευματικό του έργο.

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Ομολογητής και Επίσκοπος Κίου Βιθυνίας, που διακρίθηκε για την ακλόνητη ομολογία της πίστης του.

Ο Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω, ένας νεότερος άγιος της Εκκλησίας που τιμάται επίσης την ημέρα αυτή.