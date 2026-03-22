Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρώσει το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις στα σύνορα και οι δηλώσεις στρατιωτικών αξιωματούχων εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας, με αναλυτές να θεωρούν ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης «εάν χρειαστεί», αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν «όσο μακριά χρειαστεί», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν δυνάμεις εδάφους για την ανάκτηση πυρηνικού υλικού του Ιράν.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι οι δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν έχουν περιοριστεί σημαντικά από ισραηλινά πλήγματα, ωστόσο υπογράμμισε πως «πρέπει να επέμβουν χερσαίες δυνάμεις» για πλήρη εξουδετέρωση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι στρατιωτικές κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων υποδηλώνουν προετοιμασία για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για στρατιωτικές κινήσεις προετοιμασίας στο έδαφος του Πακιστάν. Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι κάθε ενέργεια θα έχει στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της. Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε πλήρη ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι «οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά».

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα έντασης και αυξάνουν τους φόβους για γενικευμένη σύγκρουση. Ιρανικές στρατιωτικές πηγές χαρακτηρίζουν μια χερσαία επίθεση ως «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας για «μεγάλη έκπληξη» προς τις ΗΠΑ. Ο Abbas Araghchi δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι «έτοιμες» για πιθανή εισβολή, ενώ ο Αλί Λαριτζανί ανέφερε πως το Ιράν θα ανταποδώσει επιθέσεις από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν έχουν περιοριστεί σημαντικά από ισραηλινά πλήγματα, αλλά «πρέπει να επέμβουν χερσαίες δυνάμεις» για πλήρη εξουδετέρωση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν θα είχε σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες, επηρεάζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τις εμπορικές οδούς της περιοχής. Οι διεθνείς οργανισμοί καλούν σε αυτοσυγκράτηση και διάλογο, υπογραμμίζοντας πως η διπλωματία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση.

Στρατιωτικά Σενάρια

Το Πεντάγωνο έχει εκπονήσει σχέδια για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και Πεζοναυτών. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε παράκτιες περιοχές ή νησιά όπως το Κισμ και το Καργκ, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές εισηγούνται περιορισμένες, «επιλεκτικές» επιχειρήσεις αντί πλήρους εισβολής, λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται μια εκτεταμένη σύγκρουση. Αν και τα σχέδια είναι έτοιμα, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική πολιτική απόφαση από τον πρόεδρο Τραμπ.