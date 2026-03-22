Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής έχουν μετατραπεί σε στόχους επιθέσεων, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή πυρηνικές μονάδες.

Η σύρραξη φαίνεται πως μπορεί να επεκταθεί πλέον και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επιθέσεις κατά ιρανικών σταθμών, εάν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει έως αύριο το άνοιγμα του κρίσιμου για τη μεταφορά πετρελαίου Στενού του Χορμούζ.

Το Ιράν διαθέτει περισσότερους από 90 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται στις ακτές του Κόλπου, στο επίκεντρο των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Περίπου το 38% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας παράγεται από σταθμούς συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιούν τουρμπίνες φυσικού αερίου και ατμού. Ακολουθούν οι σταθμοί φυσικού αερίου με 26%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν το 13% της συνολικής παραγωγής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna (Δεκέμβριος 2024).

Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των πηγών τροφοδοσίας. Το Ιράν διαθέτει έναν και μοναδικό πυρηνικό σταθμό σε λειτουργία, τον σταθμό του Μπουσέρ, ρωσικής κατασκευής, με δυναμικότητα 1.000 MW.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Τεχεράνη και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων ακόμη πυρηνικών σταθμών στο νότιο Ιράν, ισχύος 1.255 MW έκαστος, σύμφωνα με το Irna.

Ενεργειακές ελλείψεις και δελτίο στο ρεύμα

Το ιρανικό έδαφος είναι άγονο και η χώρα αντιμετωπίζει συχνά επεισόδια ξηρασίας και πολύ θερμά καλοκαίρια, συνθήκες που αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τους πλούσιους πόρους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το Ιράν αντιμετωπίζει ελλείψεις ενέργειας λόγω της παλαιότητας των υποδομών και των διεθνών κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, αναγκάζεται περιοδικά να εφαρμόζει δελτίο στην ηλεκτρική ενέργεια, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των σταθμών.

Οι μεγαλύτεροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

Ο σημαντικότερος ιρανικός ηλεκτρικός σταθμός βρίσκεται στη Νταμαβάντ, στην περιφέρεια της επαρχίας της Τεχεράνης, την οποία και τροφοδοτεί εν μέρει, με δυναμικότητα 2.900 MW.

Ακολουθεί ο σταθμός Σαχίντ Σαλίμι στη Νέκα, στην επαρχία Μαζανταράν, με δυναμικότητα 2.214 MW.

Ο τρίτος μεγαλύτερος σταθμός, ο Σαχίντ Ραζάι, βρίσκεται στην επαρχία Καζβίν και διαθέτει ισχύ 2.042 MW.