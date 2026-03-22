Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε άνετη νίκη επί του Πανιωνίου με 84-68, με τον Τι Τζέι Σορτς να ξεχωρίζει και να μιλά για την αμυντική στιβαρότητα της ομάδας και την απαιτητική διπλή εβδομάδα που ακολουθεί.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Πανιωνίου με 84-68 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παίρνοντας ένα ακόμα σημαντικό διπλό εκτός έδρας. Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σε 22 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 11 πόντους με 4/6 δίποντα και 3/3 βολές, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στην εφαρμογή του Παναθηναϊκού, CLUB 1908, επισημαίνοντας τη σημασία της καλής αμυντικής λειτουργίας των «πράσινων» από το ξεκίνημα του ματς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διπλή εβδομάδα που ακολουθεί, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να διατηρήσει την ενέργεια και τη συγκέντρωσή της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την απόδοσή του και για τους επόμενους αγώνες:

«Ένα παιχνίδι τη φορά. Σήμερα ήταν μια καλή νίκη, μια καλή εμφάνιση και τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη διπλή εβδομάδα που έρχεται επομένως το σημερινό ματς μας έκανε καλό».

Για την καλή άμυνα που έπαιξαν κόντρα στον Πανιώνιο:

«Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην αρχή και αυτό μας “κράτησε” σε όλο το ματς, επομένως είναι σημαντικό για εμάς να ξεκινάμε έτσι από την αρχή. Ξεκινήσαμε καλά, πήραμε σουτ και όλα πήγαν καλά».