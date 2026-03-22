Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ακόμα μια άνετη νίκη, επικρατώντας του Πανιωνίου στο ΔΑΚ Γλυφάδας για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, χωρίς να χρειαστεί να πιεστεί ιδιαίτερα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν έχει σημασία το τελικό σκορ ή η διαφορά πόντων.

Το πιο σημαντικό για την ομάδα ήταν ότι οι βασικοί παίκτες κατάφεραν να ξεκουραστούν, ετοιμάζοντας τις δυνάμεις τους για την απαιτητική «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στην EuroLeague.

Η δήλωση του Αταμάν στην EΡΤ

«Δεν έχει καμία σημασία η διαφορά. Ξεκουράσαμε παίκτες που θα είναι κομβικοί στη “διαβολοβδομάδα” της EuroLeague.

Έχουμε παιχνίδι σε δυο μέρες με την Dubai και την Παρασκευή με τη Μονακό. Νικήσαμε και θα είμαστε έτοιμοι για τα ματς που έρχονται. Η διαφορά δεν έχει καμία σημασία».