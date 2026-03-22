Ο Ματίας Αλμέιδα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ήττα της Σεβίλλης και δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή, χωρίς να το θεωρεί προσωπικό φόβητρο.

Μετά την εντός έδρας ήττα της Σεβίλλης από τη Βαλένθια, που κρατά την ομάδα μόλις στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού στη La Liga, ο προπονητής Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε στο μέλλον του στον πάγκο των Ανδαλουσιανών.

Παρά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκαν οι παίκτες από τους φιλάθλους, ο Αλμέιδα τόνισε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα και δεν φοβάται πιθανή αλλαγή προπονητή.

Ο Αργεντινός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι θα κατανοήσει οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί αν αυτή μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να ανακάμψει και να εξασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga, δείχνοντας ωριμότητα και επαγγελματισμό απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η Σεβίλλη.

Ο Αργεντινός τεχνικός στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Βιώνω το ποδόσφαιρο με έναν μάλλον ιδιαίτερο τρόπο. Το να το παρακολουθώ απ’ έξω, όπως είμαι τώρα, δεν μου κάνει καλό. Μερικές φορές η πίεση μπορεί να αυξηθεί, μερικές φορές να μειωθεί. Είναι φυσιολογικό για κάποιον που νιώθει το ποδόσφαιρο έτσι. Οι οπαδοί έφυγαν θυμωμένοι, όπως είμαστε όλοι».

Έπειτα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη νέα αποτυχία: «Η ανάλυσή μου είναι αρνητική, ένα μεγάλο πλήγμα. Προετοιμάσαμε κάτι που δεν λειτούργησε καθόλου. Και μετά, σκόραραν δύο γκολ λόγω δικών μας λαθών, σε έναν αγώνα όπου και οι δύο ομάδες φάνηκαν πολύ φοβισμένες.

Το δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε με διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική προσέγγιση, αλλά χωρίς σαφήνεια. Ένας πολύ κακός αγώνας, και είμαι υπεύθυνος για αυτό».

Για το ενδεχόμενο απόλυσης του: «Δεν φοβάμαι, είναι μια πιθανότητα, και αν είναι απαραίτητο για να βελτιωθούν τα πράγματα. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε ότι το καλύτερο για την ομάδα ήταν μια αλλαγή προπονητή, θα το καταλάβαινα και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να ακολουθήσω την πορεία μου.

Ο προπονητής είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος για μια ομάδα. Αυτός είναι που επιλέγει την αρχική ενδεκάδα.

Μερικές φορές το αποτέλεσμα μιλάει υπέρ σου και μερικές φορές εναντίον σου. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Μην με κρίνετε από αυτά που λέω, αλλά από τη δουλειά μου.

Και σήμερα ήταν άσχημα. Όσο μπορώ να δουλέψω, θα δουλέψω».