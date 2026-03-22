Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν εξασφάλισε την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Φενέρμπαχτσε, μετά από μια εξαιρετική πορεία στην EuroLeague και το ιστορικό Triple Crown της περασμένης σεζόν.

Όπως μεταφέρουν τουρκικά και διεθνή Μέσα, ο Αμερικάνος γκαρντ βρίσκεται σε τελική φάση διαπραγματεύσεων με τη Φενέρμπαχτσε για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία πλέον θεωρείται «κλειδωμένη».

Ο Αμερικανός αναμένεται σύντομα να υπογράψει νέο συμβόλαιο με το σύνολο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο θα έχει διάρκεια δύο χρόνων, με πιθανή οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα έτος.

💛💙 Wade Baldwin ile Fenerbahçe Beko beklenenden çok daha iyi bir rakama anlaştı. Ailesi ve kendisi burayı çok seviyor. Yeni kontrat 2+1 olacak. (@SporSergi–@nikoskrijelj) pic.twitter.com/5FFIFhHWew — Yellow Legacy (@Yellowlegacy4m) March 22, 2026

Φέτος, ο Μπόλντγουιν διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας και δικαίως εξασφάλισε την ανανέωση του συμβολαίου του χάρη στις επιδόσεις του.

Σε 30 αγωνιστικές στην EuroLeague, με μέσο όρο συμμετοχής 23,6 λεπτά, καταγράφει 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η ανανέωση έρχεται ως επιστέγασμα μιας εξαιρετικής πορείας. Την περασμένη σεζόν (2024-25), ο Μπόλντγουιν, μαζί με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οδήγησαν τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της EuroLeague, ενώ η χρονιά ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του ιστορικού Triple Crown, αφού η ομάδα κατέκτησε τόσο το Πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Τουρκίας.