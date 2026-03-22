Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Ματίας Αλμέιδα μετράει… ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης.

Μετά και την ήττα (2-0) από τη Βαλένθια το Σάββατο (21/3), οι Ανδαλουσιανοί βρίσκονται στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη και έχουν μπλέξει άσχημα όσον αφορά τον υποβιβασμό στη La Liga 2.

Ο Αργεντινός τεχνικός εκτός από την ήττα απέναντι στις «νυχτερίδες» φαίνεται πως χρεώνεται και την τιμωρία του εξαιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς προς διαιτητή πριν από λίγο καιρό, με τη Σεβίλλη να δείχνει να ενοχλείται από το γεγονός.

Έτσι το κλίμα δείχνει να είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον Αλμέιδα, με τις εξελίξεις να αναμένεται να είναι άμεσες στο προσεχές διάστημα.

