Ο Άρης ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ. Ένα ματς στο οποίο θέλει τη νίκη για να κερδίσει δύο εξτρά βαθμούς στα πλέι οφ. Από εκεί και πέρα… μία νίκη και όπως να’ ναι!

Κοντεύουν να περάσουν δύο μήνες από την 31η Ιανουαρίου και την τελευταία νίκη των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι δεν θα γλιτώσουν τον τίτλο της 2ης χειρότερης επίθεσης στην κανονική διάρκεια.

Αυτή είναι και η μεγάλη… πλήγή που κρατάει τους Θεσσαλονικείς με μία νίκη μέσα στο 2026 και με μόλις ένα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια!

Ο Άρης έχει να πανηγυρίσει από το γκολ του Ούρος Ράτσιτς στη Λεωφόρο… Και θα πρέπει να το κάνει ξανά κόντρα στον ΟΦΗ εάν θέλει να πάρει ένα χρηστικό «τρίποντο».

Τα δύο φορ και η… αγάπη του Μορόν για Κρήτη

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να μείνει πιστός στη φιλοσοφία του αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκός. Να βάλει, δηλαδή, έναν δεύτερο φορ πίσω από τον προωθημένο Λορέν Μορόν. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αλλά ο Κρίστιαν Κουαμέ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μπενχαχμίν Γκαρέ δεν θα επιστρέψει ως «10ρι» αλλά θα αξιοποιηθεί στα «φτερά» της επίθεσης μαζί με τον Τάσο Δώνη που θα αποτελέσει το ένα από τα τρία νέα πρόσωπα της γραμμής κρούσης.

Ο Μορόν πάντως όποτε βλέπει ΟΦΗ… αφηνιάζει. Στα σχεδόν τρία χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα, έχει πέντε γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις με τους Κρητικούς! Η δεύτερη καλύτερη επίδοσή του μετά τα οκτώ γκολ κόντρα στη Λαμία!