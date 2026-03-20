Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής και υπουργός Εσωτερικών (2012–13), συνομίλησε με τη Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της ΔιαΝΕΟσις, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το πραγματοποιείται 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

Το Σύνταγμα του 1975 δεν είναι απλώς το καλύτερο που είχε ποτέ η χώρα, αλλά ενδεχομένως και ένα από τα καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί βάση σταθερότητας και ευημερίας για σχεδόν μισό αιώνα. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή Συντάγματος δεν είναι αλλαγή νόμου, αλλά «ο χάρτης για τις επόμενες γενιές», επισημαίνοντας την ανάγκη να χαραχθεί μια σαφής πορεία για το μέλλον.

Μέχρι το 1981, το Σύνταγμα αποτελούσε τον απόλυτο νόμο με αυξημένη τυπική ισχύ, είπε ο κ. Στυλιανίδης.

Σήμερα, όπως σημείωσε, λειτουργούν τρεις παράλληλες έννομες τάξεις που δεν μπορούν να αγνοήσουν η μία την άλλη: η εσωτερική έννομη τάξη (το Σύνταγμα), η ευρωπαϊκή έννομη τάξη —η οποία συχνά παρεμβαίνει στα εσωτερικά— και το διεθνές περιβάλλον, που επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις.

Το Σύνταγμα, όπως τόνισε, είναι ταυτόχρονα αυστηρό και ανοιχτό. Είναι αυστηρό για την προστασία των θεμελιωδών αξιών και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά και ανοιχτό στις τεχνολογικές, επιστημονικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Οφείλει να προσαρμόζεται στις κρίσεις, όπως απέδειξε κατά την οικονομική και την υγειονομική κρίση, αλλά και στη σημερινή συγκυρία του πολέμου.

Η διαβούλευση, όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η πλειοψηφία θα επιλέξει τις αλλαγές που θα προταχθούν. Η αναθεώρηση του 2019 χαρακτηρίστηκε ως ουσιαστική και λειτουργική, με τον ίδιο να τονίζει ότι, εφόσον υπάρξει σοβαρή δουλειά και υπέρβαση των πολιτικών διαφορών, το εγχείρημα μπορεί να στεφθεί εκ νέου με επιτυχία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως εργαλείο προστασίας δικαιωμάτων και δημοκρατικών κανόνων, αλλά και ως αναπτυξιακό εργαλείο.

Ο κ. Στυλιανίδης τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, το οποίο, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να λαμβάνει μερίδιο του αναπτυξιακού ταμείου —τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ από τα 2,5 δισ. του εθνικού πλεονάσματος— με στόχο τη χρηματοδότηση μελετών για τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το Σύνταγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες, δήλωσε προσωπικά αντίθετος, σημειώνοντας ότι το σχετικό μοντέλο «δοκιμάστηκε από τους Γερμανούς και απέτυχε», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι προτάσεις της πλειοψηφίας δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο προβλέπει δεσμεύσεις για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμό της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, ώστε «να απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα», χωρίς επιβάρυνση των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενσωμάτωσης διάταξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι αυτή θα καθορίσει στο μέλλον την ιδιωτική σφαίρα και τα δικαιώματα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ταχύτερα αντανακλαστικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα από τη διαμόρφωση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, με βάση και τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να διασφαλίζονται τόσο τα δικαιώματα των πολιτών όσο και τα συμφέροντα της χώρας.

