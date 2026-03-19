Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, σχεδόν το 65% των Αμερικανών θεωρεί πιθανό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, μόλις το 7% δηλώνει ότι στηρίζει μια τέτοια ενέργεια.

Η τριήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε σήμερα, δείχνει πως η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου παραμένει σταθερή στο 40%, αυξημένη κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Το δείγμα της δημοσκόπησης περιελάμβανε 1.545 ενήλικους Αμερικανούς, με περιθώριο σφάλματος ±3 μονάδες.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την υποστήριξη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Στα σχέδια περιλαμβανόταν η χρήση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων για την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Χορμούζ, καθώς και η πιθανότητα απόβασης στρατευμάτων στα παράλια του Ιράν.

Παράλληλα, η κυβέρνηση συζητούσε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, απ’ όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου. Το ενδεχόμενο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών που εξετάζονται για τη διασφάλιση των ενεργειακών οδών της περιοχής.

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτικοί απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις: το 77% εγκρίνει τα πλήγματα στο Ιράν. Αντίθετα, μόλις το 6% των Δημοκρατικών και το 28% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων δηλώνει σύμφωνο. Συνολικά, το 37% των Αμερικανών εγκρίνει τον πόλεμο, ενώ το 59% –μεταξύ αυτών και ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους– εκφράζει αντίθεση.

Τέλος, το 63% των Ρεπουμπλικάνων και το 34% των Αμερικανών συνολικά θα στήριζε την ανάπτυξη μικρού αριθμού στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η πλειονότητα, σε ποσοστό 55%, απορρίπτει κάθε μορφή ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, είτε πρόκειται για μεγάλες είτε για περιορισμένες επιχειρήσεις.