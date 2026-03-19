Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε επάξια στην φάση των «8» του Champions League, πετυχαίνοντας δύο νίκες εντός και εκτός έδρας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην δεύτερη χρονικά αναμέτρηση των Μαδριλένων με τους «πολίτες» στο Μάντσεστερ, ο Τιμπό Κουρτουά κατα τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησε από το γήπεδο, δίνοντας τη θέση του στον Αντρέι Λούνιν. Αυτή η αλλάγη προκάλεσε αίσθηση και πολλά ερωτηματικά στο φίλαθλο κοινό.

Παρά τις αρχικές και συνάμα καθησυχαστικές εκτιμήσεις των ανθρώπων των «μερένγκες», το ποστάρισμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Χ δίνει νέα τρόπη στα πράγματα σε ότι αφορά την αγωνιστική κατάσταση του Βέλγου τερματοφύλακα.

🚨 Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps. The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope. Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο μυικός τραυματισμός του Κουρτουά στον τετρακέφαλο καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του υψηλόσωμου γκολκίπερ στους αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου για την φάση των «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 Απριλίου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 15 του μηνός.