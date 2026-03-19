Το έκανε και αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέσι, καθώς έγινε ο δεύτερος ποδσφαιριστής που φτάνει τα 900 γκολ στην ιστορία του αθλήματος. Ο 38χρόνος Αργεντινός με το γκολ που πέτυχε στη ρεβάνς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ στο πλαίσιο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών της CONCACAF έφτασε στον ιστορικό αριθμό, που μέχρι πρότινος είχε καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ, αλλά έιδε την ομάδα του να αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης, αφού ισοφαρίστηκε με γκολ του Εσπινόζα στο 74ο λεπτό (καθώς μέτρησε ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ, 0-0 το πρώτο παιχνίδι).

Το 900ό γκολ ήρθε 21 χρόνια, αφότου ο Αργεντίνος… μάγος σημείωσε το πρώτο του, στην ανδρική ομάδα της Μπαρτσελόνα ως 17χρονος το 2005.

Μάλιστα, ο Μέσι κατάφερε να φτάσει σε αυτό το μαγικό αριθμό, πιο γρήγορα από το Ρονάλντο κατά 96 αγώνες.

Μένει να δούμε πού θα σταμασήσει το κοντέρ για τον τεράστιο «Leo».

