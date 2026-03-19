Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Αλέξανδρος Διαμαντής παρουσιάζει την παράσταση “Κάφκα – ο άγγελος της ιστορίας“. Ένα ανέβασμα φόρος τιμής στον Φραντς Κάφκα, τον κορυφαίο Ευρωπαίο συγγραφέα του 20ου αιώνα – τον απόλυτο προφήτη της εποχής μας.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ερρίκου Ε’ στο Θέατρο Σημείο τη φετινή σεζόν, ο Αλέξανδρος Διαμαντής επανέρχεται την άνοιξη στο είδος του θεάτρου-ντοκουμέντο.

Παρουσιάζει τον Μάιο, μέσα σε μία εκκλησία, μία πρώτη καθολική προσέγγιση του Κάφκα.

Στον εμβληματικό χώρο της Γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, η παράσταση επιθυμεί να επανασυστήσει στο ελληνικό κοινό τον κορυφαίο συγγραφέα, με δραματουργικό όχημα την αλληλογραφία του Κάφκα με την αδελφή του Οττίλιε.

Η παράσταση χρησιμοποιεί δύο δραματικούς πόλους, τη σχέση του με την αδελφή του και την ανάλυση του έργου του από κορυφαίους διανοητές του 20ου αιώνα .

Ο επιστημονικός λόγος εκπροσωπείται από τους κορυφαίους γερμανόφωνους φιλοσόφους (Benjamin, Brod, Arendt, Adorno, Lukács κ.α.) που ανέδειξαν την πολιτική διάσταση του έργου του Κάφκα και ο ποιητικός, από την αλληλογραφία του με την αδελφή του Οττίλιε, που την αποκαλεί «την πιο αγαπημένη του απ’ όλους που αγαπώ» και η οποία δολοφονήθηκε το 1943 στο Άουσβιτς.

Ο Κάφκα και η Οττίλιε είχαν στενή σχέση και εκφράζουν έντονη τρυφερότητα και αγωνία ο ένας για τον άλλον. Ο Κάφκα ήταν πολύ προστατευτικός απέναντι στην αδελφή του που ήταν και η εξομολόγος του και συχνά της εξέφραζε τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του. Τα γράμματά τους καλύπτουν μια ευρεία σειρά πολιτικών θεμάτων, φανερώνοντας τον συγγραφέα ως πρόσωπο που προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα στις μυλόπετρες της Ιστορίας.

Ο Κάφκα θρηνεί την καταστροφή που επέφερε ο Πόλεμος στην Ευρώπη και συζητά με την αδελφή του για τον ρατσισμό και για την άνοδο του εθνικισμού, θεματικές που επανέρχονται σήμερα απειλητικά στην επικαιρότητα.

Πώς καταλήγει κανείς στη συντριβή, σ’ έναν θάνατο τόσο απάνθρωπο όπως αυτός της Οττίλιε στο Ολοκαύτωμα, με μόνη παρηγοριά την αγάπη.

Αυτό είναι το θέμα της παράστασης – ένα έργο για την κίνηση που έκαναν τα δύο αδέλφια να κρατούν το ένα το χέρι του άλλου μέσα στο σκοτάδι.

Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Αλέξανδρος Διαμαντής

Πρεμιέρα τον Μάιο του 2026 στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία (Σίνα 66-68)

Το καστ θα ανακοινωθεί.